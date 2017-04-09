Вашингтон, 9 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничительных мер против России и Ирана, оказывающих поддержку официальным властям Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

Pixabay.com Новые угрозы

«Мы (власти США) будем обсуждать это (вопрос о введении новых санкций) и уже начали обсуждать», — сказала американский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем ограничительные меры Запада были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против страны.

Читайте также: СМИ: Тиллерсон летит в Москву, чтобы выдвинуть Путину ультиматум по Сирии