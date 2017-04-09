Вашингтон, 9 апреля, 2017, 15:43 — ИА Регнум.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который 11 апреля прибудет в Москву с двухдневным визитом, собирается потребовать от российских властей отказаться от поддержки сирийского лидера Башара Асада. Об этом сегодня, 9 апреля, пишет The Sunday Times без указания источников.

thierry ehrmann Рекс Тиллерсон

Сообщается, что Тиллерсон предъявит в Кремле доказательства того, что Москва знала о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе.

Также утверждается, что глава Госдепа обвинит Кремль в том, что он нарушил обязательства по соглашению 2013 года, и заявит, что Москва не выполнила обязательства, связанные с ликвидацией химического оружия, утверждает издание без каких-либо доказательств.

Более того, заявлено, что Тиллерсон якобы будет действовать в рамках совместного плана Великобритании и США по Сирии. После этих обвинений Лондон и Вашингтон намерены начать процесс передачи власти в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

По данным губернатора Хомса Таляла Барази, ракетные удары привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранениям тринадцати женщин и детей.

Официальный Дамаск отверг все обвинения США и назвали ракетный удар по авиабазе «Шайрат» актом агрессии.