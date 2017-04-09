Александрия, Египет, 9 апреля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел возле коптского кафедрального собора в Александрии (Египет). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает местный информационный портал «Аль-Ватан». Подробности произошедшего пока не приводятся.

mikegi Взрыв

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в египетском городе Танта, расположенном в дельте Нила (находится в 100 км к юго-востоку от Александрии и в 80 км к северу от Каира) прогремели два взрыва.

Первый — у коптской церкви Святого Георгия, второй — у центра подготовки полицейских.

В результате первого взрыва погибли по меньшей мере 30 человек.

Сегодня египетские христиане отмечают Вербное воскресенье. В коптских храмах проходят службы, и там собирается много людей.