Дамаск, 9 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Башар Асад

Законный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что США своим ракетным ударом по авиабазе «Шайрат» хотели поднять боевой дух террористов, но им это не удалось. Такое заявление глава Сирии сделал в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, сообщает агентство SANA.

«США провалились в достижении своих целей этой агрессией, пытаясь поднять боевой дух поддерживаемых ими террористических группировок после побед сирийской армии и народа, которые доказали, что они настроены уничтожить терроризм на каждом клочке сирийской земли», — сказал Асад.

Он подчеркнул, что своих целей США не достигли, а Сирия не будет останавливаться на пути бескомпромиссной борьбы с терроризмом.

В свою очередь, президент Ирана осудил американскую агрессию на сирийской земле и подтвердил, что ракетный удар США является грубым нарушением сирийского суверенитета и всех международных правил и договоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

По данным губернатора Хомса Таляла Барази, ракетные удары привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранениям тринадцати женщин и детей.

Официальный Дамаск отверг все обвинения США и назвали ракетный удар по авиабазе «Шайрат» актом агрессии.