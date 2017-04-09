Санкт-Петербург, 9 апреля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В крестном ходе вокруг Исаакиевского собора в честь праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) сегодня, 9 апреля, примет участие до трех тысяч детей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дети благодарят женщину за вербу

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время в соборе идет Божественная литургия с участием детей, после которой участники богослужения выйдут на крестный ход.

Дети, которые пришли в собор — это учащиеся православных гимназий и воскресных школ, детских приходских хоров Санкт-Петербургской епархии.

Возглавляет богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ему сослужат ключарь собора протоиерей Алексий Исаев и духовенство Санкт-Петербургской епархии.

Для детского крестного хода в Северную столицу специально доставлены 3000 пальмовых ветвей, а впереди шествия отправится запряженная лошадью повозка с детьми.

«За повозкой пойдут юные хоругвеносцы от благочиний Санкт-Петербургской епархии, детские хоры и все молящиеся», — отметили в епархии.

Традиция крестных ходов в Вербное воскресенье была возрождена в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Напомним, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченкообъявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи храма обеспокоены судьбой музея «Исаакиевский собор», который будет фактически ликвидирован, и сохранностью самого памятника культуры.

Суды Петербурга отказались рассматривать иски граждан к комитету имущественных отношений, который разработал план передачи собора РПЦ. При этом официального запроса Церкви с просьбой о передаче храма власти Петербурга до сих пор не получили.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Решение о назначении референдума может принять Законодательное собрание города.