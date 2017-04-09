Цхинвал, 9 апреля, 2017, 08:41 — ИА Регнум.



Флаг Южной Осетии

В Южной Осетии стартовали выборы президента республики. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает Центральная избирательная комиссия Южной Осетии.

Сообщается, что на территории Южной Осетии открылись 72 избирательных участка, ещё пять участков открылись за пределами республики.

За пост президента Южной Осетии борются три кандидата: нынешний президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев.