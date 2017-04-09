Екатеринбург, 9 апреля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Акции против терроризма и в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге прошли 8 апреля во многих городах Уральского федерального округа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал в вестибюле метро Технологический институт

В Екатеринбурге в последний момент отменили массовый антитеррористический митинг. Его заменили траурным мероприятием на Широкореченском мемориале. Туда подошли около 200 человек.

В Нижнем Тагиле — втором по величине городе Свердловской области — в парке им. А.П. Бондина митинг-концерт под названием «Нет террору. Нас не сломить» собрал около 3 тысяч горожан. Среди них пожилые люди, студенты, учащиеся, общественники.

В Челябинске сквер имени Колющенко собрал около трёх тысяч человек. А в разы меньший по численности населения Курган отчитался о пяти тысячах пришедших на митинг, а по всему Зауралью, по официальным данным, акции объединили порядка 12 тысяч человек.

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Также акции прошли в Ханты-Мансийске, Салехарде и других городах Уральского федерального округа. В городах Югры официальная скорбь собрала порядка 11 тысяч человек,

Тюмень, напомним, провела митинг раньше — 6 апреля.

Как отмечают наблюдатели, часть участников таких мероприятий пришла на них осознанно, по своей воле. В то же время было немало тех, кто явился в добровольно-принудительном порядке. Вблизи от мест проведения митингов в некоторых городах были замечены автобусы, то есть людей организованно свозили для участия в митингах.

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Напомним, ранее уральцы раскритиковали инициативу провести по всей стране показательные массовые акции скорби. К мнению общественности прислушались в Екатеринбурге. Там чиновники отказались от запланированного ранее многотысячного митинга в центре города и сменили формат мероприятия, перенеся его на Широкореченский мемориал. При этом во многих других городах мнения рядовых граждан не заинтересовали лиц, принимающих решения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате него 13 человек и террорист погибли.