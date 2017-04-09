Минск, 9 апреля, 2017, 06:32 — ИА Регнум. В результате столкновения на западе Москвы электрички и поезда вечером в субботу, 8 апреля, пострадали восемь граждан Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белорусских железных дорог.

chrisjmit Поезд

В списке приводятся семь фамилий белорусских граждан. В документе компании также значится еще один человек, который ранее указывался МЧС России как несовершеннолетний.

В сообщении отмечается, что, согласно последним данным, к врачам обратились 50 человек. Восемь госпитализированы с различной степенью тяжести. Большинство пострадавших находится в средне тяжелом состоянии, заявляли в московской медицинской экстренной службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что вечером 8 апреля пассажирский поезд «Москва — Брест» столкнулся с пригородной электричкой «Вязьма — Москва». В результате по два вагона электрички и поезда сошли с рельсов. Один из них переломило практически пополам.

Отмечалось, что, по предварительной информации, причиной аварии стало то, что машинист электрички экстренно затормозил, увидев перебегающего железнодорожные пути мужчины. После этого в электричку врезался поезд.

В поезде ехали около 800 человек. Электричка была пуста, в ней находились только два машиниста. Они серьезно пострадали в результате произошедшего.