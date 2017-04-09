Москва, 9 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.



A.Savin Здание правительства Москвы (мэрия)

Власти Москвы намерены оказать помощь пострадавшим во время столкновения двух поездов на западе столицы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя мэра Петра Бирюкова.

«Тем пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, правительство Москвы окажет помощь», — цитирует источник Бирюкова.

По последним данным, всего после столкновения за медицинской помощью обратились около 50 человек. Двенадцати из них были помещены в стационары. Состояние шести пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля на западе столицы столкнулись два поезда: пассажирский состав, следовавший по маршруту «Москва — Брест», и пригородный электропоезд «Вязьма — Москва». В результате столкновения пострадали машинисты электрички и пассажиры поезда.