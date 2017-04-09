Мэрия: пострадавшим в аварии на западе Москвы будет оказана помощь
Москва, 9 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.
Власти Москвы намерены оказать помощь пострадавшим во время столкновения двух поездов на западе столицы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя мэра Петра Бирюкова.
«Тем пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, правительство Москвы окажет помощь», — цитирует источник Бирюкова.
По последним данным, всего после столкновения за медицинской помощью обратились около 50 человек. Двенадцати из них были помещены в стационары. Состояние шести пострадавших оценивается медиками как тяжелое.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля на западе столицы столкнулись два поезда: пассажирский состав, следовавший по маршруту «Москва — Брест», и пригородный электропоезд «Вязьма — Москва». В результате столкновения пострадали машинисты электрички и пассажиры поезда.