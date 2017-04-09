Вашингтон, 9 апреля, 2017, 04:56 — ИА Регнум. США могут не остановиться на одном авиаударе военной базе сирийской правительственной армии. При необходимости американский президент Дональд Трамп может в зависимости от реакции остальных сторон конфликта применять те или иные меры. Об этом в интервью телекомпании CNN заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Она подчеркнула, что если потребуется сделать в Сирии больше, то Трамп пойдет на такие меры. Дипломат указала на то, что сегодня все стороны конфликта в САР действуют в зависимости от того, что происходит в Сирии.

В то же время Хейли заявила, что необходимо начать двигаться вперед в направлении политического урегулирования и начала установления мира.

Также постпред США при ООН отметила: «Приоритетов много. Уход Асада не является единственным приоритетом. Мы также стараемся разгромить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Хейли выразила надежду на то, что установление мира в Сирии возможно, но не при сохранении у власти президента страны Башара Асада. К тому же важно установить влияние Ирана. В конечном счете, необходимо двинуться в направлении политического урегулирования.

В ночь на 7 апреля армия США нанесла удар по аэродрому Шайрат в Сирии, который используют правительственные войска Сирии. Было выпущено всего 59 ракетных снарядов «Томагавк». 14 человек погибли, 13 получили ранения, среди них женщины и дети. Сделано это было по приказу президента страны Дональда Трампа, писало ранее ИА REGNUM.

Авиаудар был нанесен в ответ на сообщения сирийской оппозиции о том, что лояльные сирийскому лидеру Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб, из-за чего погибли десятки мирных граждан. По словам американской стороны, многие страны поддержали такое решение США. Власти Сирии все обвинения на этот счет отвергают.