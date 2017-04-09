Санкт-Петербург, 9 апреля, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Исаакиевском соборе будет совершена «детская» божественная литургия с крестным ходом. В мероприятии примут участие около трех тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

В 9:45 в Исаакиевском соборе начнется праздник Входа Господня в Иерусалим. Отмечается, что более трех тысяч несовершеннолетних примут участие в крестном ходе. Это учащиеся православных гимназий и воскресных школ.

«Литургию возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Санкт-Петербургской епархии», — говорится в сообщении пресс-службы Санкт-Петербургской митрополии.

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Как ранее писало ИА REGNUM, 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ уже «решен». То есть петербургские власти решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

Это, в свою очередь, вызвало широкий общественный резонанс. В том числе, активисты провели не один митинг. Несмотря на то, что РПЦ обещает, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным, общественность от своей позиции не отступается. Инициативная группа требует провести общественный референдум о судьбе Исаакиевского собора.