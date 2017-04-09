Москва, 9 апреля, 2017, 03:49 — ИА Регнум.



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Число пострадавших во время столкновения пассажиского поезда с пригородной электричкой на западе Москвы достигло полусотни человек. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

По данным ведомства, после железнодорожной аварии за медицинской помощью обратились 50 человек.

Ранее в медслужбах Москвы заявили о 31 пострадавшем в результате аварии. Всем обратившимся была оказана медицинская помощь, 12 из них госпитализированы.

Ранее о 12 раненых, доставленных в столичные больницы, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Состояние шести раненых крайне тяжелое. По словам министра, среди пострадавших есть и иностранные граждане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух составов, произошедшем на западе Москвы вечером 8 апреля. В результате инцидента четыре вагона сошло с рельсов. Авария произошла из-за экстренного торможения, которое вынужден был применить машинист электропоезда «Вязьма — Москва», в результате чего поезд «Москва — Брест» врезался в затормозивший состав.

При столкновении пострадали два машиниста электрички. Сообщалось, что в пригородном поезде пассажиров не было, в следовавшем в Белоруссию составе могло находиться до 800 человек.