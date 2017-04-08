Москва, 8 апреля, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных Вооруженными силами США ударов по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Об этом говорится на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом российский министр в ходе переговоров подчеркнул, что утверждения о применении химического оружия военными Сирии в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности.

«Было указано на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительной всей этой истории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии был нанесен в ночь на 7 апреля. С двух американских кораблей, находящихся в Средиземном море, по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

По некоторым данным, в результате ракетной атаки погибли 14 человек, еще 13 получили различные травмы.

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