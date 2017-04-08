Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Петровский» был разыгран матч 22-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Зенит» и «Анжи». Матч завершился со счетом 1:1.

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На экваторе первого тайма российский вингер Павел Яковлев вывел клуб из Махачкалы вперед после прострела Сергея Паршивлюка с правого фланга атаки — 0:1.

На 74-й минуте матча скоростной российский форвард Александр Кокорин сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Зенит"/"Анжи»)

Удары 7/11

Удары в створ 3/3

Владение 60%/40%

Фолы 9/26

На данный момент «бело-голубые» идут на 2-й позиции с 43-мя очками. «Анжи» поднялись на 11-ю строчку, набрав 24 очка.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Ломбертс, Чернов, Цаллагов, Иванович, Жулиано, Гарсия, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

«Анжи»: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Тетрашвили, Кацаев, Гулиев, Будкивский, Форбс.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Форбс — 15, Будкивский — 39, Гулиев — 57, Эрнани — 59, Фибел — 72.

Удаления: Ломбертс — 51.

Голы: Яковлев 22 — 0:1, Кокорин 74 — 1:1.