«Анжи» и «Зенит» разделили очки в матче чемпионата России
Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 8 апреля на стадионе «Петровский» был разыгран матч 22-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Зенит» и «Анжи». Матч завершился со счетом 1:1.
На экваторе первого тайма российский вингер Павел Яковлев вывел клуб из Махачкалы вперед после прострела Сергея Паршивлюка с правого фланга атаки — 0:1.
На 74-й минуте матча скоростной российский форвард Александр Кокорин сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Зенит"/"Анжи»)
Удары 7/11
Удары в створ 3/3
Владение 60%/40%
Фолы 9/26
На данный момент «бело-голубые» идут на 2-й позиции с 43-мя очками. «Анжи» поднялись на 11-ю строчку, набрав 24 очка.
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Ломбертс, Чернов, Цаллагов, Иванович, Жулиано, Гарсия, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Тетрашвили, Кацаев, Гулиев, Будкивский, Форбс.
Главный арбитр матча: Алексей Сухой.
Предупреждения: Форбс — 15, Будкивский — 39, Гулиев — 57, Эрнани — 59, Фибел — 72.
Удаления: Ломбертс — 51.
Голы: Яковлев 22 — 0:1, Кокорин 74 — 1:1.