Анже, Франция, 8 апреля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Футболисты «Анже» на своем поле уступила «Монако» в матче тридцать второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Жан-Буин» в Анже, завершилась со счетом 0:1.

AnnRos Футбол

Героем встречи стал игрок гостей Радамель Фалькао, забивший единственный мяч на 61-й минуте.

После тридцати одного матча в чемпионате Франции «Монако» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 74 очка. Клуб «Анже», набравший 39 баллов после тридцати двух игр, находится на двенадцатой позиции.

Чемпионат Франции. 32-й тур

«Анже» (Анже) — «Монако» (Монако) — 0:1 (0:0).

Читайте также: «Нант» и «Ницца» сыграли вничью

Читайте также: «ПСЖ» и «Тулуза» сыграли вничью