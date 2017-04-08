«Монако» переиграл «Анже» в матче чемпионата Франции
Анже, Франция, 8 апреля, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Футболисты «Анже» на своем поле уступила «Монако» в матче тридцать второго тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 8 апреля на стадионе «Жан-Буин» в Анже, завершилась со счетом 0:1.
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Футбол
Героем встречи стал игрок гостей Радамель Фалькао, забивший единственный мяч на 61-й минуте.
После тридцати одного матча в чемпионате Франции «Монако» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 74 очка. Клуб «Анже», набравший 39 баллов после тридцати двух игр, находится на двенадцатой позиции.
Чемпионат Франции. 32-й тур
«Анже» (Анже) — «Монако» (Монако) — 0:1 (0:0).
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