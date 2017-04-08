Париж, 8 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум.



Charliehebdo.fr Charlie Hebdo, карикатура на президента США Дональда Трампа

Скандальный французский журнал Charlie Hebdo на своем официальном интернет-сайте разместил карикатуру на президента США Дональда Трампа, который ранее отдал приказ о нанесении ракетного удара по авиабазе «Шайрат» в Сирии.

На рисунке глава Белого дома изображен на фоне пролетающей ракеты. Карикатура сопровождается подписью «В апреле делай все, что хочешь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. С двух кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

По данным официальных властей Сирии, жертвами ракетной атаки стали 14 человек (5 военнослужащих и 9 мирных жителей), еще 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

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