Москва, 8 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Отменив визит в Москву глава МИД Великобритании Борис Джонсон проявил солидарность с террористами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Off2riorob Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон может говорить что угодно о причинах отмены своего визита в Россию, но по факту это произошло на другой день после теракта в Санкт-Петербурге, отметил сенатор.

«Получается, что таким решением он проявил солидарность с террористами, поддержал их», — сказал Клинцевич.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ, запланированный на 10 апреля, отменен в связи с ситуацией в Сирии.

В заявлении самого Джонсона говорилось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, визит которого в Москву запланирован на 11−12 апреля, донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 пострадавший.