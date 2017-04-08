Вашингтон, 8 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Президент США Д.Трамп

Американские военные, которые осуществляли ракетный обстрел территории авиабазы «Шайрат» в сирийской провинции Хомс, представляли интересы «всего мира». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Поздравляю наших великих военных мужчин и женщин за то, что они так хорошо представляли интересы США и всего мира в атаке на Сирию», — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на 7 апреля. С двух американских кораблей в Средиземном море по территории базы было выпущено почти 60 ракет «Томагавк».

По некоторым данным, в результате обстрела погибли 5 сирийских военнослужащих и 9 мирных жителей.

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