Москва, 8 апреля, 2017, 17:17 — ИА Регнум.

Mil.ru Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Госдепартамент США и Пентагон после ракетного удара по авиабазе «Шайрат» в Сирии так и не предоставили доказательств наличия там химического оружия. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«По прошествии суток после нанесения кораблями ВМС США массированного удара крылатыми ракетами по аэродрому «Шайрат» ни Пентагон, ни Госдеп так и не представили никаких доказательств наличия на данной авиабазе химического оружия», — говорит генерал-майор.

Представитель Минобороны РФ добавил, что после массированного удара авиабазу посетили десятки людей, включая сотрудников СМИ. Однако на данном объекте не было обнаружено «хранилищ» и тем более боеприпасов с химоружием.

«Возникает вопрос: кто и что именно в очередной раз подсунул очередному президенту США в качестве «доказательств» наличия в неугодном Вашингтону государстве «химического оружия»?», — отметил Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено всего 59 ракет «Томагавк». По некоторым данным, в результате удара погибли 14 человек (5 военнослужащих и 9 мирных жителей).

Власти США утверждают, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии якобы была совершена химическая атака по занятой боевиками территории в Идлибе.

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