Лондон, 8 апреля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Москву из-за обострения ситуации в Сирийской Арабской Республики. Об этом 8 апреля 2017 года сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.

Off2riorob Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

По словам Джонсона, события в Сирии «в корне изменили ситуацию».

«Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи G7 10−11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги», — сказано в заявлении Джонсона.

При этом посольство Великобритании в Москве заявляет, что визит Джонсона в Россию отложен из-за изменений в графике встреч глав МИД стран военного блока НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии, совершенным под надуманным предлогом.