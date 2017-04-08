Донецк, 8 апреля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Разведслужбы Донецкой народной республики зафиксировали появление «исламского батальона» численностью до 500 человек в оккупированном украинскими силовиками Мариуполе. Об этом 8 апреля 2017 года заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием войск ДНР Эдуард Басурин.

СВ ДНР ИА REGNUM Басурин. Осколки. Еленовка. ДНР. 2017

«Нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36 отдельной бригады морской пехоты. Батальон дислоцируется на улице Бахчиванджи. Куратор батальона — командир роты национальной гвардии Украины майор Карпенко», — сказал Басурин.

По словам заместителя командующего оперативным командованием войск ДНР, в задачу «исламского батальона» входят охрана складов с ракетно-артиллерийским вооружением и взятие под контроль Мариупольского порта.

Помимо этого, разведка ДНР зафиксировала на Донецком направлении усиление украинских позиций дополнительными миномётными расчётами у линии фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю, несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко заявил о введении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля, ВСУ нарушали его 227 раз.

В результате этих обстрелов в ДНР повреждены или полностью разрушены 36 домов.