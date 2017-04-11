Варшава, 11 апреля, 2017, 04:34 — ИА Регнум.

Краков — древняя столица Польши, передавшая эстафету Варшаве только в 1609 году. Об истории города, который мог бы изменить судьбы Европы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Краков

Принято считать Польшу опорой католического фундаментализма, этакой «восточной Испанией». Но так было далеко не всегда.

До присоединения Великого Княжества Литовского (с образованием Речи Посполитой) через унию 1569 года и еще примерно полвека спустя Польша была многоконфессиональной страной, бок о бок в ней жили представители самых разных религий. Католики соседствовали с православными, армянами, мусульманами, была большая иудейская община. В 1573 году Сеймом Речи Посполитой была принята «Варшавская конфедерация», объявлявшая «безусловный и вечный мир между всеми религиозными диссидентами» и утвердившая равенство прав свободных людей независимо от вероисповедания. Но история пошла по другому пути.

Ради единства поляков в военное время была принята Брестская уния 1596 года, породившая феномен греко-католичества. Попытка привести к единому католическому знаменателю мультирелигиозную Польшу вместо того, чтобы сделать ее сильнее, как задумывалось авторами, только привела к недоверию протестантской Швеции и православной России. Недоверие особенно усилилось после «выдающегося» польского участия в российской Смуте начала XVII века.

Натянутые отношения с Польшей с тех пор являются «традицией» для европейских соседей. Особых изменений не произошло и со вступлением Польши в Евросоюз. Неустойчивая политика, ссоры и примирения продолжают дезориентировать польскую дипломатию. Провозглашенная дружба с постмайданной Украиной тому яркий пример — теперь, после всех взаимообвинений, об этой дружбе можно смело говорить в прошедшем времени. К какому же берегу пристанет в результате польская политика и когда это произойдет?

Подробности в статье «Сможет ли Краков вернуть себе статус столицы Польши?»

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