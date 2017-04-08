Южно-Сахалинск, 8 апреля, 2017, 10:11 — ИА Регнум.

В субботу 8 апреля на площади Ленина в Южно-Сахалинске не утихали митинги. В 11 утра состоялся митинг против терроризма. Затем граждане, не расходясь, приняли участие в митинге против коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Оба митинга были многолюдны. В первом участие принимала преимущественно молодежь, студенты сахалинских вузов, духовенство, депутаты. Студенты на площади раздавали листовки с лозунгами «Вместе против террора!». Накануне сахалинцы почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге — принесли цветы и свечи к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.

Участниками второго, антикоррупционного, митинга стали люди постарше, хотя и молодежи на нем было не мало.

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Организаторы митинга — Обком КПРФ — в своей борьбе с островными коррупционерами были не одиноки. На митинг прибыли жители Холмского, Корсаковского, Долинского, Углегорского районов и Шахтерска. В руках митингующих были плакаты «Сахалинцы должны жить, а не выживать!», «Сахалин «Территория Опережающего Разграбления?», «Требуем вернуть пособия матерям и детям!», «Мы таких не выбирали, Альперович», плакат, адресованный персонально депутату Южно-Сахалинской Гордумы и гендиректору крупной строительной компании «Сахалин Инжиниринг» Роману Альперовичу, которому сахалинцы предъявляют претензии по поводу некачественного строительства жилья. Были плакаты с надписью «Природные богатства — на службу народу!» и другие.

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«Одна женщина, приехавшая из Холмска на митинг привезла плакат с надписью «Кожемяко — вор!». Она была напугана, но плакат держала в руках. К ней подошла полиция, попыталась плакат забрать. Надо заметить, что полицейские вели себя предельно вежливо, спокойно. Объяснили женщине, что бездоказательные обвинения в воровстве — клевета, и не годится выходить с таким плакатом в публичное место. Но участники митинга не позволили забрать плакат. Тоже без агрессии и каких-то выпадов. Люди потребовали, чтобы женщине дали возможность объясниться. После этого холмчанка расплакалась и рассказала свою историю. Она живет в аварийном доме, дом буквально рассыпается на глазах. Чиновники ничего не предпринимают. В программу по переселению дом не включают. Между тем, власти публично заявляют, что программа переселения из аварийного жилья идет семимильными шагами, а к 2019 такого вообще в области не останется. Вот женщина и не нашла иного способа достучаться до властей, как выйти с таким плакатом — до 2019 ее дом не доживет. Она очень плакала. Видно было, что ей было очень не просто вот так выйти на публику и рассказывать о своем горе. Надо отдать должное ребятам — полицейским, они ее оставили в покое», — рассказал с места событий журналист ИА Citysakh.ru Алексей Лукашевич.

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Впрочем, есть у островитян претензии и к островной власти.

«Люди высказывали недовольство по поводу ТОР «Горный воздух» — нашей туристической жемчужины, так ее называют. Дело, конечно, хорошее. Но ТОР расширяется, ведется строительство, вырубается лес. В итоге мы получим лысые сопки, под вырубку уже попадает площадь леса, равная крупному городскому микрорайону. Строители уничтожили любимый горожанами родник, где все брали идеально чистую воду. Водопроводная вода в Южно-Сахалинске плохая. Все недоумевают: разве не уникальная сахалинская природа является главным туристическим брендом острова?», — рассказал Алексей Лукашевич

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Но главной претензией островитян, пришедших на митинг, был, конечно, основной бич Сахалина — коррупция.

ИА Citysakh.ru Сахалинцы должны жить, а не выживать!

«Главной причиной, заставившей нас сегодня выйти на митинг, стал уже полный отрыв исполнительной и законодательной власти Сахалина от нужд и чаяний простых сахалинцев и курильчан. Это уже превысило все разумные пределы! У людей больше нет сил терпеть. Наглядный пример — выборы мэра Охи, где, не смотря на все приемы политтехнологов, народ сказал свое слово и выбрал своего мэра, а не ставленника властей!», — записали участники митинга в итоговой резолюции.

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Митингующие напомнили властям, что, не смотря на то, что президент подчеркнул, что на муниципальном уровне нужны только прямые выборы, сахалинцев фактически лишают этого права.

В упрек областному правительству и лично Олегу Кожемяко, который, как известно, пришел на Сахалин с поста губернатора Амурской области, поставили и «засилье бизнес-структур из Амурской области», что, по мнению участников митинга, ведет «к сращиванию власти и пришлых бизнес-структур».

ИА Citysakh.ru Жительница г Холмск приехала на митинг в столицу области, чтобы добиться переселения из аварийного жилья

Областные власти обвиняли в беспрецедентном урезании социальных льгот. В строительстве «потемкинских проспектов» и многом другом. Участники митинга высказали намерение потребовать у руководителя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой направить на Сахалин аудиторов и провести скрупулезную проверку областного хозяйства, особенно масштабных сельскохозяйственных проектов

В очередной раз на площади прозвучали обвинения в адрес депутатов Областной думы, которые поддержали приобретение для нужд Сахалинской области старого и ржавого грузо-пассажирского теплохода «Поларис». Приобретенный за 140 млн рублей, ржавый «плавучий гроб» неустанно проедает бюджетные деньги в дорогих иностранных ремонтах. Сейчас правительство вынужденно принимать непростое решение о его утилизации, а, вернее будет сказать, об утилизации сотен миллионов потраченных народных рублей. Пока же «Поларис» продолжает с аппетитом эти деньги «употреблять» в доке иностранного судоремзавода. Между тем, сахалинцы и курильчане продолжают страдать от транспортной недоступности.

ИА Citysakh.ru На старый ржавый теплоход Поларис из областного бюджета при одобрении депутатов Облдумы потратили сотни миллионов народных рублей!

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Общий вердикт митинга — жизнь сахалинцев и курильчан ухудшается с каждым днем, население нищает, бедствует, лишено нормальной медицинской помощи, доходы падают, люди переезжают в другие регионы, при этом власть в своих отчетах рисует исключительно радужные картинки. Резолюцию митинга адресовали президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, главе Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой, директору ФСБ Александру Бортникову.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне антикоррупционного митинга депутат Областной думы Сахалина от КПРФ Галина Подойникова заявила, что считает коррупцию злом более страшным, чем даже терроризм. В подтверждение своих слов парламентарий привела цифры: в Санкт-Петербурге террорист убил 13 человек, а на Сахалине всего один взяточник за 500 долларов отправил на верную смерть 69 моряков траулера «Дальний Восток». Антикоррупционные настроения подогревают и шокирующие признания высокопоставленных чиновников и бизнесменов на процессе по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина — масштабы взяток поражают, а все взяточники продолжают жить припеваючи, тогда, как жизнь обычных островитян только ухудшается.