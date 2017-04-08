Москва, 8 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил проведение аукциона по освоению Гыданского газового месторождения. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 8 апреля, на сайте правительства России.

Сообщается, что в качестве объекта аукциона определён расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещённой лицензии.

Площадь выставляемого на аукцион участка — 3705,3 кв. км.

Проведенные ранее геологические исследования установили, что запасы полезных ископаемых в пределах участка недр составляют: по газу — 58,386 млрд куб. м (по категории С 1 ), 57,716 млрд куб. м (по категории С 2 ), 361,472 млрд куб. м (по категории С 3 ), по конденсату — 31,896 млн т (извлекаемые ресурсы по категории С 3 ).

Прогнозные извлекаемые ресурсы составляют: по газу — 1 млрд куб. м (по категории Д 1л ), 37,3 млрд куб. м (по категории Д 1л ), 128,8 млрд куб. м (по категории Д 2 ), по конденсату — 0,06 млн т (по категории Д 1л ), 2,34 млн т (по категории Д 1 ), 26,2 млн т (по категории Д 2 ).

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет более 2 млрд рублей.

Гыданское газовое месторождение расположено в 600 км к Северо-Востоку от г. Салехард, Ямало-Ненецкого Автономного округа Российской Федерации и приурочено к локальному поднятию одноимённого названия Усть-Еннсенской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Это месторождение было открыто в 1978 году.