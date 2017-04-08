Вашингтон, 8 апреля, 2017, 05:47 — ИА Регнум.



ErikaWittlieb Сирия на карте

В Сенат США внесён проект закона, предписывающего Госдепартаменту рассмотреть вопрос о создании «гибридного трибунала» для проведения расследования в отношении руководства Сирии, передаёт телеканал RT.

Сообщается, что инициатором законопроекта выступила группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.

В случае принятие документа госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его коллеги по внешнеполитическому ведомству должны будут в течение шести месяцев изучить возможность создания «гибридного трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности» в Сирии.

Предполагается, что в состав трибунала войдут сирийские и другие иностранные юристы, которые займутся судебным преследованием лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по территории базы было 59 ракет «Томагавк».

По данным сирийских властей, жертвами атаки стали пять военнослужащих и девять мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

Как утверждают в Вашингтоне, с авиабазы «Шайрат» якобы была совершена химическая атака по контролируемой боевиками территории в провинции Идлиб, в результате которой погибли почти 60 человек. Доказательств совершения химической атаки правительственными войсками Сирии до настоящего времени не представлено.

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