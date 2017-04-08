Москва, 8 апреля, 2017, 03:17 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 7 апреля зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Бои в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 19 нарушений в провинциях Дамаск (9), Латакия (7), Хама (2) и Деръа (1)», — говорится в бюллетене.

Турецкой частью представительства было зафиксировано десять нарушений в провинциях Хама, Хомс, Идлиб, Дамас и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё населенных пунктов: Харран (провинция Эс-Сувейда), Музраат-Кирмишия (провинция Дамаск) и Кум-эль-Висия (провинция Эль-Кунейтра).

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Сообщается, что за сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло ещё 10 квадратных километров территории. В общей сложности с начала 2017 года под контроль правительства перешло 3765 квадратных километров территории, от вооружённых формирований международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 225 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на вооружённые группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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