Ереван, 8 апреля, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Результаты парламентских выборов в Армении всё же будут обжалованы. Блок «Конгресс — НПА», набравший всего 1,6% голосов на прошедших 2 апреля парламентских выборах, 7 апреля — за несколько часов до истечения установленного срока, обратился в Центральную избирательную комиссию и заявил о намерении обратиться в Конституционный суд.

Photolure Парламентские выборы в Армении

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия Армянский национальный Конгресс и Народная партия Армении (блок «Конгресс — НПА») единственные из 9 участников парламентских выборов, которые потребуют признать выборы, на которых правящая Республиканская партия Армении получила конституционное большинство, недействительными.

«Выборы в Национальное Собрание от 2 апреля 2017 года прошли с применением массовых и скоординированных правонарушений, организованных властью. Эти правонарушения включают: назначение дня выборов с нарушением Конституции; массовая раздача избирательного подкупа; устрашение избирателей; всеобщее нарушение тайны голосования; прерывание в день голосования (с 7:00 до 13:00) прямой трансляции с избирательных участков, с целью препятствовать общественному контролю над процессом голосования; многочисленные случаи повторного голосования; случаи насилия в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей», — говорится в заявлении блока.

Блок «Конгресс-НПА» решил уполномочить Тиграна Егоряна — представителя общественной организации «Гражданин наблюдатель», осуществлявшей наблюдательскую миссию на выборах 2 апреля, представить жалобу блока в Центральную избирательную комиссию и Конституционный суд Армении с требованием признать недействительными выборы от 2 апреля 2017 года.

По словам заместителя председателя АНК Левона Зурабяна, перечисленные нарушения повлияли на результаты выборов.

«90 процентам населения раздали взятку. Но я хочу уточнить, что взятка была всего лишь бонусом, потому что на самом деле народу навязали это голосование с применением множества рычагов давления», — сказал Зурабян в эфире армянской службы радиостанции «Свобода».

По словам представителя блока, еще одна проблема — это невероятно высокая явка избирателей. Согласно данным ЦИК, явка на парламентских выборах 2 апреля составила 1 574 947 человек или 60,86% от общего числа избирателей (2 587 706).

«Невероятное число, которое вступает в противоречие со всеми демографическими данными и может быть лишь следствием подобного незаконного давления и повторного голосования. Обо всем этом мы подробно будем говорить в нашей жалобе», — сказал Зурабян.

Не прошедшая в парламент политическая сила также утверждает, что, проанализировав видеоматериалы, отснятые на избирательных участках, заметила скопления людей у избирательных участков и создание неуправляемой ситуации с нарушением закона, нарушение тайны голосования, сопровождающееся бездействием полиции. Учитывая все это, блок утверждает, что «в очередной раз грубейший образом попрана демократия, а широкомасштабные и организованные нарушения избирательного процесса исключили свободное волеизъявление народа».

«Мы всего лишь выполняем наш долг перед гражданами Армении. Естественно, у нас нет никаких иллюзий, но мы считаем своим долгом во имя защиты избирательного права представить все эти факты. Это имеет и моральное, и политическое, и правовое значение, а также важно с точки зрения недопущения подобных фальсификаций в будущем», — отметил Левон Зурабян.

Не имеет никаких иллюзий также Тигран Егорян, который будет представлять жалобу блока в Центризбиркоме, а если она будет отклонена, то и в Конституционном суде.

«Цель жалобы состоит в том, чтобы результаты выборов обеспечили волю народа, а не наоборот. Единственная законная цель — обеспечить власть народа согласно второй статьи Конституции», — цитирует Егоряна armtimes.com.

На вопрос о том, есть ли доказательства фальсификаций на выборах, так как власти постоянно говорят об их отсутствии, Егорян ответил, что так или иначе вся жалоба основана на фактах.

«Можно сказать, что это большое изложение фактов, которое представляется в ЦИК и излагается требование, чтобы подвергнуть их эффективному изучению и оценить их влияние на голосование на отдельных участках или же на выборы», — отметил юрист.

Тем не менее он считает, что ЦИК не продемонстрирует новое поведение и как на прошлых выборах отклонит жалобу оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Армении в Национальном Собрании VI созыва будут представлены 4 политические силы. Правящая Республиканская партия Армении получит 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31, блок «Елк» (Выход) 9, партия «Дашнакцутюн» — 7.

Остальные парии и блоки не преодолели проходной барьер. Армянское возрождение получило 3,72%, блок «Оганян — Раффи — Осканян» — 2,07%, блок «Конгресс — НПА» — 1,65%, «Свободные демократы» — 0,94%, Коммунистическая партия Армении — 0,75%.

Европейский союз, США и Россия уже фактически признали результаты парламентских выборов в Армении. Европейский союз заявил, что результаты парламентских выборов в Армении отражают волю народа страны, были хорошо организованными, и основные свободы в целом соблюдались.

«Тем не менее, на голосование бросили тень достоверные сведения о подкупе голосов и давлении на государственных служащих и сотрудников компаний частного сектора, что способствовало углублению общего недоверия общественности к выборам. Результат выборов, тем не менее, отражает волю народа Армении», — говорилось в заявлении пресс-секретаря ЕС, опубликованном на сайте делегации ЕС в Армении.

Посольство США поздравило народ Армении с состоявшимися 2 апреля парламентскими выборами, «которым предшествовала конкурентная борьба между политическими партиями и блоками в такой среде, где СМИ были доступны для представления всех позиций».

«День голосования в целом прошел спокойно на всей территории Армении, избиратели могли свободно реализовать свое право голоса. Посольство США разделяет предварительную оценку БДИПЧ ОБСЕ, в которой отмечается, что выборы были хорошо организованы и в целом основные свободы соблюдались, в то же время, отмечается, что «на выборы наложили отпечаток достоверные сведения о подкупе» и давление на избирателей», — отмечалось в распространенном посольством США сообщении.

3 апреля президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении, главе Республиканской партии Армении Сержу Саргсяну по случаю победы РПА на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах.

«Итоги народного голосования в полной мере подтвердили высокое доверие, которым Вы лично и возглавляемая Вами партия пользуются среди армянских граждан. Это ‑ и признание Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития, в защите национальных интересов Армении», — отметил президент России.

Первое заседание новоизбранного парламента должно было состоятся 27 апреля. Однако обращение в ЦИК и Конституционный суд отложит старт работы Национального Собрания до 15 мая, если конечно результаты выборов не будут признаны недействительными.

По данным генпрокуратуры, по результатам парламентских выборов в Армении возбуждено 11 уголовных дел.

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