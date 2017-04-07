Вашингтон, 8 апреля, 2017, 00:50 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

США готовятся ввести новые санкции против руководства Сирии. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, передаёт агентство Reuters.

По его словам, это решение связано с химической атакой в сирийской провинции Идлиб, ответственность за которую, несмотря на отсутствие доказательств, Вашингтон возлагает на сирийских военных.

«США готовят экономические санкции в отношении Сирии», — сообщил глава Минфина отметил, что о новых мерах будет объявлено «в скором времени».

Чуть ранее на заседании Совета безопасности ООН, созванном по просьбе России, постпред США при организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям в отношении властей Сирии, но надеется, что это не понадобится.

Атаку по сирийской авиабазе представитель США назвала «полностью оправданным» и «очень сдержанным» ответом на якобы осуществлённую сирийскими ВВС химическую атаку.

Напомним, что в настоящее время в отношении ряда сирийских чиновников и госструктур уже действует ряд односторонних санкций США по обвинениям в нарушении прав человека.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было 59 ракет «Томагавк».

По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

Вашингтон утверждает, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии якобы была совершена химическая атака по занятой боевиками территории в Идлибе, жертвами которой стали почти 60 человек. Сирийские военные отвергли свою причастность к использованию химического оружия. По информации Минобороны России, удар сирийских ВВС был нанесён по арсеналу боевиков, на котором изготавливались фугасы с отравляющим веществом.