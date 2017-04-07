Бразилиа, 8 апреля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. В период с апреля по май экспорт бразильской говядины должен вернуться к нормальному уровню в результате усилий правительства по урегулированию скандала вокруг контрафактного мяса, говорится в заявлении промышленной группы Abrafrigo, 7 апреля сообщает Reuters.

ryotachibana0 Мясо

«Поскольку основные клиенты Бразилии возобновляют закупку мяса, поставки вернутся к уровням, близким к нормальному, в период с апреля по май», — говорится в заявлении Abrafrigo.

Напомним, в марте Бразилия экспортировала 124 тыс. 880 тонн свежей и переработанной говядины, что на 8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам экспертов Abrafrigo, в марте бразильские экспортеры мяса заработали $489 млн, что на 3% меньше, чем в марте 2016 года.

В ходе расследования в отношении крупных поставщиков мяса полиция Бразилии обвинила более 100 человек, главным образом санитарных инспекторов, которые получили взятки за сокрытие контрафактного мяса.

Министерство сельского хозяйства Бразилии провело экспертизу мясной продукции с предприятий, в отношении которых проводится расследование, и обнаружило в ряде образцов бактерии сальмонеллы. Предприятия, нарушившие санитарные нормы, будут лишены лицензий.