Рим, 8 апреля, 2017, 00:19 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Люди Х

Журналист газеты Il Corriere della Sera Массимо Гаджи задается вопросом: что на самом деле подтолкнуло Трампа к бомбардировке Сирии? Первое военное наступление по приказу Дональда Трампа произошло после 75 дней президентства; «удивляет изменение курса Белого дома и быстрота, с которой он был реализован». Президент, которого толкнули в этом направлении руководители Пентагона и Совета национальной безопасности, как считает автор, хочет восстановить «красную линию» использования химического оружия в свое время очерченную Бараком Обамой. Наступление США подняло бурю из вопросов, на некоторые из которых уже ответили ночью: госсекретарь Рекс Тиллерсон, сказал, что Кремль не был проинформирован и всем своим видом показал, что он мало беспокоится о реакции России, обвиняя вместо этого Москву в убийстве гражданских лиц химическим оружием.

Журналист напоминает, как на прошлой неделе команда Трампа показала отношение а-ля Понтий Пилат в отношении сирийского кризиса, который уже слыл запутанным клубком, от которого стоит держаться подальше: «Сирийскому народу предстоит решить, будет ли им продолжать управлять Асад». И вот теперь все изменилось с изображениями детей, задохнувшихся от химической атаки. «Они, конечно, были не первые: Дамаск много раз травил собственный народ с газом, и Трамп, даже осознавая это, всегда исключал вмешательство, перекладывая на Обаму груз ответственности за ситуацию, вышедшую из-под контроля», — утверждает Массимо Гаджи. Но эти образы — в сочетании с осознанием того, что теперь, как у президента, у него есть прямая ответственность — повергли «в шок» Трампа, заставляя его действовать. Два дня назад президент признал, что он изменил позицию и сказал, что он гордится своей гибкостью. И в пятницу, после нападения, Трамп взял на себя ответственность за наступление, которое не было санкционировано многонациональным органом: он предложил ООН, до сих пор парализованным вето России, действовать и отметил, что «найти и обезвредить химическое оружие — в интересах безопасности США».

Corriere della Sera выражает надежду, что «страйк с 59 ракетами против сирийской авиабазы — это единичное предупреждение». Ведь президент США объяснил, что целью были лишь взлетные полосы тех самолетов, которые сбрасывали химические бомбы. Если бы Трамп хотел начать наступление, Пентагон, вероятно, ударил бы по радарам и сирийским ПВО по всей стране. Но сейчас Трамп предпочел запускать ракеты, не рискуя жизнями своих пилотов, — успокаивает читателей автор. Неужели Трамп пришел к выводу, что пришло время свергнуть режим Асада?

Президент США осудил Дамаск, но не говорил о смене режима, не упомянул Россию и Иран, сторонников Асада. По словам Массимо Гаджи, основная идея Трампа состоит не только в том, чтобы не допустить новые химические атаки, но и продемонстрировать, что хотя Америка и простояла шесть лет у окна, сегодня она готова вмешаться. Поэтому курс Белого дома так резко изменился. Действие Трампа нашло одобрение среди республиканцев и даже некоторых демократов, которые в свое время критиковали Обаму за его нерешительность. «Но если Россия, вместо того, чтобы принять к сведению сообщение, выберет агрессивный ответ, Вашингтон должен будет принять все более глубокое вовлечение в конфликт, который никто не в состоянии завершить», — предупреждает в заключении Il Corriere della Sera.