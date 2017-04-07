Дамаск, 7 апреля, 2017, 23:57 — ИА Регнум.



Минобороны России Российские военные инженеры МПЦ ВС РФ в Сирии

Ракетные удары США по сирийской авиабазе свидетельствует о незрелости руководства США и имеют своей целью ослабление всех сил, борющихся против терроризма и особенно российского воинского контингента в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

По словам Фейсала Микдада, эта агрессия не стала для Сирии неожиданностью и была вполне предсказуема.

Замглавы МИД Сирии отметил непоследовательность заявлений администрации Трампа по ситуации в Сирии в последнее время.

По его мнению, новая американская администрация преднамеренно прибегла к военной силе только потому, что их предшественники подобных действий не предпринимали.

«Это конечно же является разновидностью экстремизма и агрессии», — цитирует RT слова замглавы сирийского МИД.

По словам Фейсала Микдада, Дамаск расценивает эту агрессию как преступление, совершённое военными преступниками.

Напомним, в ночь на 7 апреля 2017 года США под надуманным предлогом нанесли ракетные удары по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. Американские боевые корабли выпустили по ней более 50 крылатых ракет «Томагавк».

По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.