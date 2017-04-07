МИД Сирии: Агрессия США направлена на ослабление позиций России в Сирии
Дамаск, 7 апреля, 2017, 23:57 — ИА Регнум.
Ракетные удары США по сирийской авиабазе свидетельствует о незрелости руководства США и имеют своей целью ослабление всех сил, борющихся против терроризма и особенно российского воинского контингента в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
По словам Фейсала Микдада, эта агрессия не стала для Сирии неожиданностью и была вполне предсказуема.
Замглавы МИД Сирии отметил непоследовательность заявлений администрации Трампа по ситуации в Сирии в последнее время.
По его мнению, новая американская администрация преднамеренно прибегла к военной силе только потому, что их предшественники подобных действий не предпринимали.
«Это конечно же является разновидностью экстремизма и агрессии», — цитирует RT слова замглавы сирийского МИД.
По словам Фейсала Микдада, Дамаск расценивает эту агрессию как преступление, совершённое военными преступниками.
Напомним, в ночь на 7 апреля 2017 года США под надуманным предлогом нанесли ракетные удары по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. Американские боевые корабли выпустили по ней более 50 крылатых ракет «Томагавк».
По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.