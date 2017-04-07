Минск, 7 апреля, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договариваются о формировании цены на газ из Российской Федерации для Минска в российских рублях. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня, 7 апреля, в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Лукашенко заявил, что ему удалось договориться с российской стороной о формировании цены на российский газ в рублях, а не в долларах США. Это позволит избежать сильных скачков цены из-за колебания курсов валют.

«Вот это уже задача правительства: мы оговорили, чтобы эта цена формировалась не в долларах, а российских рублях. Тогда мы меньше будем подвержены колебаниям, курсовым рискам и так далее», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Лукашенко посетил Санкт-Петербург, где провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран смогли достичь компромисса по российско-белорусском нефтегазовому спору.