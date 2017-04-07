Москва, 7 апреля, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Теракт в Стокгольме явился очередным кровавым актом трагедии, в которую террористы пытаются втянуть весь мир, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Стокгольм, Швеция

«Отсутствие единства в антитеррористических действиях разных стран, недальновидность и агрессивность действий западных ястребов, их потворствование террористам приводит к все новым невинным жертвам, разрушает привычный образ жизни людей, вынуждает их опасаться за себя и близких», — говорит парламентарий.

Недопустимо позволять террористам диктовать волю народам, сеять хаос, безнаказанно убивать, подчеркнул он.

«Необходимо единым фронтом, объединяя усилия правоохранительных органов и спецслужб противостоять террору. Граждане должны быть неравнодушны и бдительны, помогая властям пресекать проявления террористической деятельности», — заявил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей, в результате теракта погибли три человека. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с трагическими последствиями теракта.