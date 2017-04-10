Москва, 11 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. 11−12 апреля состоит визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию. Пока неизвестно, какие вопросы предстоит обсуждать, но Тиллерсон уже отметился глупым высказыванием в адрес своего коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова. С точки зрения работника внешнеполитической службы ситуацию разбирает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Плохой танцор Тиллерсон

«С Лавровым станцевать танго не получится, потому что ему такого не позволяют», — сказал Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Присутствовавшие восприняли «шутку» на ура, хотя сами не позволили бы себе подобных реплик в адрес коллеги, особенно того, с которым скоро предстоит рабочая встреча. Потому что если твоему партнеру чего-то не позволяют и сам он ничего из себя не представляет, то и тебе нет смысла с ним общаться. Впрочем, нарушение нормы этикета — это демонстрация силы, во всяком случае, так решили натовцы.

Демонстрация силы не была единственной мотивацией американца, но ведь, в конце концов, дело не только в приличиях. Своей фразой Тиллерсон показал, что-то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает, очевидную вещь: политическое «танго» исполняют не главы министерств, а государства. И если оба государства хотят сотрудничать — тогда у них может что-то «вытанцовываться» (пользуясь метафорами Тиллерсона). А если не хотят — то и танца не выйдет. Рассчитывать же на то, что нынешняя Россия позволит себя «вести», было бы слишком наивно. Но самый главный вопрос — а почему Тиллерсону на все это наплевать? И Трампу тоже?

И хотя мир сразу облетел ответ Лаврова про то, как ему мама запрещала с мальчиками танцевать, но вот продолжение этой фразы дало Тиллерсону (уже пятому американскому партнеру на счету Лаврова) понять, что если он танцор не очень, то с нашей стороны ему с удовольствием помогут освоить это искусство.

Читайте подробности в статье: Россия — США: дипломатию вести — не миллионами трясти

Все статьи автора: Михаил Демурин