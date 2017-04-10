Тиллерсон и «танго»: полная профнепригодность или просто плохой танцор?
Москва, 11 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. 11−12 апреля состоит визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию. Пока неизвестно, какие вопросы предстоит обсуждать, но Тиллерсон уже отметился глупым высказыванием в адрес своего коллеги, главы МИД РФ Сергея Лаврова. С точки зрения работника внешнеполитической службы ситуацию разбирает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.
«С Лавровым станцевать танго не получится, потому что ему такого не позволяют», — сказал Тиллерсон на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Присутствовавшие восприняли «шутку» на ура, хотя сами не позволили бы себе подобных реплик в адрес коллеги, особенно того, с которым скоро предстоит рабочая встреча. Потому что если твоему партнеру чего-то не позволяют и сам он ничего из себя не представляет, то и тебе нет смысла с ним общаться. Впрочем, нарушение нормы этикета — это демонстрация силы, во всяком случае, так решили натовцы.
Демонстрация силы не была единственной мотивацией американца, но ведь, в конце концов, дело не только в приличиях. Своей фразой Тиллерсон показал, что-то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает, очевидную вещь: политическое «танго» исполняют не главы министерств, а государства. И если оба государства хотят сотрудничать — тогда у них может что-то «вытанцовываться» (пользуясь метафорами Тиллерсона). А если не хотят — то и танца не выйдет. Рассчитывать же на то, что нынешняя Россия позволит себя «вести», было бы слишком наивно. Но самый главный вопрос — а почему Тиллерсону на все это наплевать? И Трампу тоже?
И хотя мир сразу облетел ответ Лаврова про то, как ему мама запрещала с мальчиками танцевать, но вот продолжение этой фразы дало Тиллерсону (уже пятому американскому партнеру на счету Лаврова) понять, что если он танцор не очень, то с нашей стороны ему с удовольствием помогут освоить это искусство.
Читайте подробности в статье: Россия — США: дипломатию вести — не миллионами трясти
Все статьи автора: Михаил Демурин