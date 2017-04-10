Москва, 10 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Состоялась вторая встреча американского президента Трампа с египетским лидером Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Содержание переговоров и их значение для Ближнего Востока в целом анализирует редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Время фараонов

Интенсивность переговоров между Каиром и Вашингтоном указывает на резкое потепление американо-египетских отношений, испорченных во время правления администрации Барака Обамы.

После свержения египетскими военными в 2013 году режима «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) США и Турция одновременно осудили «игнорирование человеческой воли». Но такой шаг не принес Анкаре признательности президента Обамы, который предпочел дистанцироваться, как только «арабская весна», представляющая собой союз США и исламистов, начала давать сбои.

Теперь же и Турция, и Египет принялись искать взаимопонимания с новой администрацией США. Ради того, чтобы потеснить Египет с его предложением о создании «ближневосточного НАТО», Анкара готова на многие уступки, даже во вред отношениям с Ираном и Россией.

Сама логика сирийской кампании приводит Турцию к необходимости договариваться со своими союзниками по контртеррористической борьбе, которыми являются Москва и Тегеран. Но попытка Турции усидеть на двух стульях, попытавшись добиться преференций и по сирийскому вопросу, и по ближневосточному лидерству в целом, не принесет желаемого результата. Судя по увеличению интенсивности американо-египетских переговоров, Вашингтон делает ставку на Каир.

Подробности в статье «На Ближнем Востоке наступает время фараонов»

Все статьи Станислава Тарасова