В Стокгольме остановлено движение поездов метрополитена
Стокгольм, 7 апреля, 2017, 17:41 — ИА Регнум.
В Стокгольме остановлено движение поездов городского метрополитена после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в центре города, сообщает SVT.
По информации агентства, на место трагедии прибыли подразделения полиции и спецслужб. Упомянуты рассказы очевидцев о том, что они слышали там стрельбу, однако никаких подтверждений этого пока нет.
Ранее уже официально сообщалось, что шведская полиция считает произошедшее в Стокгольме террористическим актом.
По сообщениям ряда СМИ, подозреваемый в совершении теракта уже задержан. При этом не исключается, что у него были сообщники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на одной из центральных улиц Стокгольма многотонный грузовик въехал в толпу пешеходов.
По последним данным, в результате погибли пять человек. Количество пострадавших уточняется.