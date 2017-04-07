Стокгольм, 7 апреля, 2017, 17:41 — ИА Регнум.



Jorges Стокгольмское метро

В Стокгольме остановлено движение поездов городского метрополитена после того, как грузовик наехал на толпу пешеходов в центре города, сообщает SVT.

По информации агентства, на место трагедии прибыли подразделения полиции и спецслужб. Упомянуты рассказы очевидцев о том, что они слышали там стрельбу, однако никаких подтверждений этого пока нет.

Ранее уже официально сообщалось, что шведская полиция считает произошедшее в Стокгольме террористическим актом.

По сообщениям ряда СМИ, подозреваемый в совершении теракта уже задержан. При этом не исключается, что у него были сообщники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на одной из центральных улиц Стокгольма многотонный грузовик въехал в толпу пешеходов.

По последним данным, в результате погибли пять человек. Количество пострадавших уточняется.