Воронеж, 7 апреля, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Сводная механизированная колонна парадных расчетов мотострелковых, артиллерийских, ракетных войск общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыла в Воронеж для подготовки к участию в Параде Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа 7 апреля.

Фото пресс-службы Западного военного округа Сводная механизированная колонна парадных расчетов Западного военного округа (ЗВО) прибыла в Воронеж

Фото пресс-службы Западного военного округа Военная техника и военнослужащие прибыли в Воронеж для подготовки парада к 9 Мая

Как сообщил представитель пресс-службы, военная техника в регион доставлена из Белгородской, Воронежской, Курской областей. За последние четверо суток колонна прошла более 400 километров. 152-мм орудия Мста-Б, 120-мм самоходные минометные установки Нона-СВК, новейшие тягачи «медведь» и ракетный тактический комплекс «Точка-У» и другая техника прошли более 100 опасных участков маршрута.

Фото пресс-службы Западного военного округа

Фото пресс-службы Западного военного округа

Парад в день Победы, 9 Мая, в Воронеже состоится на площади Ленина. В этом году в параде примет участие около 30 единиц вооружения и военной техники более 100 военнослужащих и механиков водителей. Общее число участников парада — более 1,5 тыс. человек: это не только военнослужащие, но и курсанты военной авиационной академии, спасатели, бойцы Росгвардии, ФСИН, МВД.

Фото пресс-службы Западного военного округа

Первые тренировки сводной механизированной колонны в Воронеже пройдут на авиационной базе «Балтимор».