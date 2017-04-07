Вашингтон, 7 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Нарушением американской конституции назвал решение президента США Дональда Трампа о нанесении ракетных ударов по сирийской авиабазе в провинции Хомс сенатор от Демократической партии Джефф Меркли в Facebook.

Уточняется, что Трамп отдал приказ о ракетных ударах без согласования с американским конгрессом. При этом он нарушил нормы, прописанные в 1 статье конституции и в Резолюции о военных полномочиях.

«В соответствии со статьей 1 Конституции США, а также Резолюции о военных полномочиях, перед началом военной операции в Сирии президент должен проконсультироваться с конгрессом и получить его разрешение», — написал он в соцсети.

По словам демократа, американские граждане выражают беспокойство перспективой участия страны в «очередной войне на Ближнем Востоке».

Он отметил, что принятию решения, на которое пошел Трамп, должно было предшествовать всестороннее рассмотрение спектра вариантов действий в отношении Сирии.

Одним из таких вариантов могло стать международное соглашение, преследующее цель покончить и с войной, и с правлением президента Сирии Башара Асада.

Напомним, ракетный удар США нанесли с эсминцев по авиабазе правительственных войск в Сирии в ночь на 7 апреля. Погибли сирийские военные, ранены военнослужащие и мирные жители.