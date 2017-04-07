Москва, 7 апреля, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не намерены «разочаровывать» западных партнеров отменой продовольственного эмбарго. Об этом, как передает RT, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минсельхоза.

ИА REGNUM Торговое эмбарго

«Ограничения по ввозу импортной продукции — сырья и продовольствия — в Россию сохраняются, поэтому мы работаем абсолютно спокойно», — говорит глава правительства.

Медведев добавил, что западные партнеры не прилагают никаких усилий, которые могли бы изменить позицию Москвы.

«Наши партнеры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию поменяли, — говорит премьер-министр РФ. — Давайте их не будем разочаровывать — нам от этого только лучше».

По его словам, Россия в нынешних условиях успешно развивает отношения со странами Евразийского экономического союза.

«Этот огромный рынок, где мы можем присвистывать, — отметил Медведев. — Где-то, так сказать, и их продукты, и продовольствие на нашем рынке появляется, так что наш общий рынок мы, конечно, будем развивать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против России.