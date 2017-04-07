Москва, 7 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения нижней палаты парламента к парламентам мира, МПА, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ в связи с ракетным ударом США по военному аэродрому на территории Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Freestockphotos.biz Американские солдаты

Российские парламентарии обращаются к коллегам с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права, подрывающие сотрудничество государств мира в борьбе против терроризма. В Госдуме уверены, что победить эту главную угрозу XXI столетия возможно только через построение эффективной системы коллективной международной безопасности, которая сможет обеспечить всем суверенным государствам спокойствие и мирное небо над головой.

По словам главы комитета Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР), парламентарии выражают возмущение в связи с грубым нарушением США основных принципов международного права, прав человека, национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Депутаты указали на то, что в качестве надуманного предлога для совершения акта вооруженной агрессии против суверенного государства Вашингтон использовал трагедию с гибелью жителей провинции Идлиб от химического оружия неизвестного происхождения. Без предварительного расследования, отвергнув предложение России о необходимости тщательного изучения всех обстоятельств трагедии, США, исходя из геополитических амбиций мирового жандарма, в очередной раз продемонстрировали приверженность силовым действиям, направленным на свержение президента Башара Асада.

Накануне, 5 апреля 2017 года, Межпарламентский союз принял резолюцию «Роль парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств», в которой призвал усилить роль законодательных и представительных органов государств — членов ООН в обеспечении неукоснительного соблюдения прав человека, главным из которых является право на жизнь, а также следовании верховенству закона.

США нанесли удар, в результате которого погибли люди, и тем самым грубо проигнорировали призыв парламентов 143 государств, входящих в эту старейшую парламентскую организацию, отмечает Слуцкий.

В Госдуме не исключают, что пресловутая химическая атака в провинции Идлиб была преднамеренной провокацией тех «сил войны» на Западе, которые хотели бы вернуться к политике администрации Барака Обамы по форсированному свержению Асада. Все это противоречит ранее сделанным новой американской администрацией заявлениям о необходимости бороться с международным терроризмом вместе с Россией.

Поведение Вашингтона говорит также о желании отвлечь внимание мирового сообщества от гуманитарной катастрофы в Мосуле, которая возникла в связи с действиями США. Налицо очередное проявление «двойных стандартов» в американской политике, указали в Госдуме.

В проекте обращения указывается на то, что все это зловеще напоминает события 2003 года, когда американцы со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак без одобрения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, используя в качестве предлога бездоказательные обвинения, связанные с оружием массового уничтожения.

Глубокую озабоченность Госдумы вызывает то, что в официальных сообщениях американских властей ни слова не говорится о террористах «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что наглядно свидетельствует о желании Вашингтона использовать эту террористическую организацию, аффилированную с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свержении законно избранной власти в Сирии. Американцы фактически действовали в интересах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обеспечив запрещенной в Российской Федерации организации передышку и возможность восстановить свои силы, изрядно потрепанные в результате успешных действий правительственных войск Сирийкой Арабской Республики, отмечает Слуцкий.

В Госдуме не вызывает сомнения, что подобные действия Соединенных Штатов нарушают и без того хрупкую архитектуру безопасности в Европе, стабильность которой в значительной мере ослаблена миграционным кризисом, вызванным вмешательством во внутренние дела суверенных государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.