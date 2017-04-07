Тирасполь, 7 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум.

Установка совместного молдавско-украинского погранично-таможенного поста в пункте пропуска «Кучурган» может превратить Украину из посредника и страны — гаранта молдавско-приднестровского конфликта в страну — участницу конфликта. Об этом заявил в эфире Первого Приднестровского телеканала сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков.

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

Он напомнил, что молдавско-приднестровский конфликт до сих пор не урегулирован, и если в Зоне безопасности силовые структуры сторон разделяют миротворцы, то при появлении молдавских полицейских и таможенников на приднестровско-украинской границе такой разделительной силы уже не будет.

«Возникает вопрос: кто будет разделять стороны в случае возникновения конфликта? Украина является страной-гарантом. Если предположить, что Украина будет вступаться и защищать одну из сторон во время возникновения конфликта, то она моментально в той или иной части становится одной из сторон-участников», — отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья.

При этом, по словам Белякова, вероятность возникновения различных конфликтов и провокаций реальна. Об этом свидетельствует опыт работы ОКК в Зоне безопасности.

«2013 год, микрорайон Северный, город Бендеры. На одной территории оказалось порядка 400 человек от правоохранительных органов Республики Молдова и порядка 70 человек от Приднестровья. Противостояние чуть было не привело к трагическим последствиям», — напомнил Беляков.

Неоднократно происходили и другие инциденты. «Такие сюжеты были и в 2004 году — это пост правоохранительных органов в районе населенного пункта Дороцкое. Это 2004 год, станция Бендеры-1, это речной порт непосредственно в городе Бендеры и очень много таких вопросов, которые возникают в текущем режиме между правоохранительными органами сторон в Зоне безопасности, они имеют повсеместный характер», — перечислил сопредседатель ОКК.

Одним из шаблонных поводов для возникновения конфликта являются попытки правоохранительных структур Молдавии задерживать граждан Приднестровья на территории республики и вывозить их в Молдавию.

«Они пересекают посты [приднестровских] правоохранительных органов. Их, естественно, останавливают или пограничники, или миграционная служба. Возникает соответствующий конфликт. И разделить этот конфликт в состоянии только Объединённая контрольная комиссия и миротворческие силы», — отметил Олег Беляков.

По мнению сопредседателя ОКК, планы Молдавии и Украины организовать совместный таможенно-пограничный контроль создали сложную ситуацию, которая должна получить оценку, исходя из действующих документов переговорного процесса. При этом Беляков напоминает, что согласно пятой статье соглашения о мирном урегулировании конфликта от 1992 года любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей должны быть устранены.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.