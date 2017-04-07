Террористы начали наступление после удара США по базе в САР — Минобороны
Москва, 7 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум.
Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали масштабное наступление на позиции сирийской армии сразу после американского удара по базе в провинции Хомс, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе началось широкомасштабное наступление бандформирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийских войск. Надеемся, что эти действия не носят согласованного с американской стороной характера», — сказал Конашенков.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудар по базе в Сирии, выпущено 59 «Томагавков». Президент США Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб.
В Кремле прокомментировали ракетный удар США по сирийской авиабазе. По мнению президента РФ Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства.