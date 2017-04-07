Москва, 7 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали масштабное наступление на позиции сирийской армии сразу после американского удара по базе в провинции Хомс, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе началось широкомасштабное наступление бандформирований ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийских войск. Надеемся, что эти действия не носят согласованного с американской стороной характера», — сказал Конашенков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли авиаудар по базе в Сирии, выпущено 59 «Томагавков». Президент США Дональд Трамп назвал действия Вашингтона ответом на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб.

В Кремле прокомментировали ракетный удар США по сирийской авиабазе. По мнению президента РФ Владимира Путина, действия Вашингтона являются агрессией против суверенного государства.