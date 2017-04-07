Симферополь, 7 апреля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Власти города Симферополя подали иски в суд на главного подрядчика работ по реконструкции городского центра — строительную компанию «Крым Девелопмент». Администрация требует 26 миллионов рублей за некачественные работы. Об этом 7 апреля сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев, передает «Спутник в Крыму».

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«Сейчас нами поданы иски к подрядчику. Их несколько. Это штрафные санкции и основная претензия на сумму 26 миллионов рублей. Это возврат средств в связи с тем, что работы выполнены некачественно», — заявил Бахарев.

Он подчеркнул, что по самому проекту реконструкции у городских властей претензий к подрядчику нет — они касаются исключительно качества проведенных работ.

Реконструкция центральных улиц города стоимостью 180 миллионов рублей началась в сентябре 2016 года. Подрядчик должен был сдать объект к Новому году, однако выполнил работу с множеством дефектов, что вызвало возмущение у горожан.

Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с этим поручил центр Симферополя «сделать образцовым» и устранить все недочеты, допущенные при реконструкции.