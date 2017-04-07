Вашингтон, 7 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Приглашение нанести визит в Китай от председателя КНР Си Цзиньпина принято американским президентом Дональдом Трампом, сообщает 7 апреля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Предложение было сделано во время визита китайского лидера в США. «Трамп принял приглашение Си Цзинпьина посетить с визитом Китай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Китая озвучил необходимость продвижения двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, а также в вопросах энергетики и строительства инфраструктуры.

Напомним, встреча китайского лидера с Трампом впервые состоялась накануне, 6 апреля, в США — в поместье американского президента «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, всех делегатов расселить в поместье не удалось, и некоторым пришлось занять номера в отеле.

7 апреля начаты переговоры лидеров двух государств. Основные темы — ракетная и ядерная программы Северной Кореи, двусторонние торговые отношения и вопросы по Южно-Китайскому морю.