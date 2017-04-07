Москва, 7 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Почти каждый второй жителей России отказывает себе в туристических поездках. Многие не планируют отдыхать ни в России, ни за рубежом, обосновывая свое решение личными финансовыми трудностями. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Каникулы в деревне

Недавний кризис, снижение доходов населения, общая экономическая и геополитическая ситуация обуславливают сложности в туристической отрасли в России.

Банкротство турфирм и внимание СМИ к подобным случаям актуализировали проблему доверия потребителей к организаторам отдыха. Многие оказались не готовы пользоваться их услугами.

Примечательно, что при этом многие соотечественники не готовы тратить деньги на отдых в России, аргументируя данную позицию отсутствием качественного сервиса и инфраструктуры.

Кроме того, в туристической сфере получило распространение самостоятельных путешествий и развитие traveltech. По ряду направлений самостоятельно собранные туры помогают сократить издержки.

В перспективе организованный туризм и самостоятельные путешествия останутся одинаково привлекательны для разных социальных групп.

Всероссийский опрос проведен в марте 2017 года по репрезентативной выборке. Опрошены 2000 человек в 46 регионах России в 152 населенных пунктах. Статистическая погрешность данных составляет не более 2,7%.