Москва, 7 апреля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Ракетный удар США по сирийской военной базе в сирийской провинции Хомс полностью выходит за рамки международного права и приведет лишь к дальнейшей эскалации в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Действия США говорят лишь о том, что они готовы любой ценой добиваться свержения режима президента (Сирии) Башара Асада, несмотря на недавние заявления о том, что его судьбу должен решать сирийский народ», — говорит парламентарий.

При этом, по его словам, как всегда, Америка действует в рамках «двойных стандартов», применяя агрессию без всяких весомых доказательств против правительственных позиций в Сирии, и закрывая глаза на использование химоружия террористами в иракском Мосуле несколькими неделями назад.

«Мы всегда прекрасно помним выступление Колина Пауэлла в феврале 2003 года в ООН с пресловутой пробиркой в руках, что послужило основанием для вторжения в Ирак. Но, по видимому, результаты кампании в Ираке, где оружие массового поражения так и не было найдено, не стали для США уроком. И методы американского политикума по устранению неугодных режимов все те же», — констатирует депутат.

«И нельзя не сказать, что эта акция со стороны США подрывает самым серьезным образом возможность антитеррористического сотрудничества с РФ и разрушает усилия по достижению перемирия. Все это, безусловно, негативно отразится и на российско-американском диалоге в целом», — заявил Слуцкий.

По его мнению, нельзя исключать, что вся ситуация с химатакой в Идлибе была провокацией, чтобы дезавуировать риторику президента США Дональда Трампа и вернуть США на антиассадовский вектор политики США в Сирии.

«По сути, еще предвосхищая этот акт агрессии (ракетный удар по базе в провинции Холмс) в Сирии, госсекретарь Рекс Тиллерсон прямо заявил, что США намерены создавать коалиции по свержению Асада. При этом широкой коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, благодаря действиям США и их союзникам, так и не создана. И Россия вынуждена в одиночку бороться с силами международного терроризма, в то время как США снова занимаются большой геополитикой в угоду своим интересам и громят правительственные войска в САР», — заключил парламентарий.

США выпустили 59 ракет по провинции Сирии. Пентагон обнародовал короткий видеоролик пуска крылатых ракет Tomahawk по базе правительственных войск Сирии в провинции Хомс.

На кадрах, размещенных на портале YouTube, показан ночной старт ракет с кораблей американских ВМС, а также начало траектории их полета.