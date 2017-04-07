Москва, 7 апреля, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал «агрессией против суверенного государства» ракетные удары США по военной базе в Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

По его словам, удары нанесены в нарушение норм международного права и под надуманным предлогом. Песков подчеркнул, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия».

Он напомнил, что ранее факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооружённых сил Сирии был зафиксирован и подтверждён специализированным подразделением ООН — Организацией по запрещению химического оружия.

Также Путин считает, что ситуация существенно усугубляется игнорированием фактов использования химического оружия террористами, сказал Песков. Сами же удары США по Сирии — это попытка Вашингтона «отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», считает Путин.

И главное — этот шаг США не приближает к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, он создает серьезные препятствия для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом.

«Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии», — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США нанесли ракетные удары по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс в ночь на 7 апреля с кораблей в Средиземном море. Было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Президент США Дональд Трамп, отдавший приказ, назвал удар по Сирии «защитой национальных интересов» США, в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия».

Поводом для ракетного удара стала химическая атака, якобы осуществленная официальным Дамаском 4 апреля в провинции Идлиб. Ответственность за инцидент, в результате которого погибли, по данным СМИ, более 80 человек, была моментально возложена на официальные власти Сирии. Никакого расследования не было, доказательств также не предъявили, а видео с места трагедии, показанные западными СМИ, вызывают вопросы.

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