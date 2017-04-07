Вашингтон, 7 апреля, 2017, 08:43 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступал против вторжения в Сирию во время выборов в США, поскольку страна и так потеряла слишком много в зарубежных войнах. Поэтому, когда Трамп отдал приказа о нанесении удара по авиабазе в Сирии, по меньшей мере, часть его самых активных сторонников заявили о том, что их предали, пишет Джефф Стейн в статье для Vox.

«Нам следует перестать разглагольствовать, и больше не вмешиваться в дела Сирии и других стран, которые нас ненавидят. [Вместо этого] мы должны восстановить нашу собственную страну и сделать США вновь сильными и великими», — написал 13 сентября 2013 года будущий президент-республиканец Трамп в своем Twitter.

Среди тех, кто негативно отнесся к решению главы Белого дома, Пол Джозеф Уотсон, работающий для «крайне правого» сайта Infowars, на котором, как отмечает автор, высказываются «теории заговора».

«Я так понимаю, что Трамп все же не марионетка Путина. Он очередная марионетка глубокого государства и неоконсерваторов. Я официально ОТКАЗЫВАЮСЬ поддерживать Трампа», — написал Уотсон в своем Twitter.

«Было весело, парни, однако веселье окончено. Я теперь сфокусирую свои усилия на Ле Пен, которая пыталась предостеречь Трампа от этой катастрофы», — добавил он.

Были против и такие сторонники президента-республиканца, как Майк Сернович, Лаура Ингрэм и Энн Коултер. Даже читатели ресурса Breitbart, известного своей поддержкой Трампа, высказались против этого удара.

«На сегодняшний день более 500 тыс. человек посмотрели мои видео и стримы. 90% — сторонники @realDonaldTrump, никто из них не хочет войны в Сирии», — отметил Сернович, активно выступавший в поддержку Трампа.

«Ракеты летают. Рубио счастлив. Маккейн в экстазе. Хиллари при делах. Полная смена курса за 48 часов», — написала Лаура Ингрэм, прежде занимавшая должность комментатора Fox News.

Напомним, в ночь на 7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетные удары по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Удар был нанесен с кораблей в Средиземном море, в общей сложности было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Дональд Трамп, отдавший приказ, назвал удар по Сирии «защитой национальных интересов» США, в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия».

Поводом для ракетного удара стала химическая атака, якобы осуществленная официальным Дамаском 4 апреля в провинции Идлиб. Ответственность за инцидент, в результате которого погибли, по последним данным, более 80 человек, была моментально возложена на официальные власти Сирии, несмотря на то, что должного расследования проведено не было.