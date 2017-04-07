Минск, 7 апреля, 2017, 08:23 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Компенсация цена на газ за счет реэкспорта нефти будет предоставлено Минску Москвой, сообщи президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Мир24».

Комментируя прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко отметил, что Минск платит за газ «приличную цену», но найден приемлемый выход из ситуации.

«Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», — сказал он.

Как сказал белорусский президент, при том, что цена на черное золото сейчас хорошая, в этом вопросе «проблем нет и не будет». В Белоруссии подходит к завершению модернизация заводов по переработке нефти.

После модернизации «выход светлых нефтепродуктов будет 95%». Тогда окончательно исчезнут все проблемы с нефтью.

«Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль», — пояснил он.

Напомним, между членами Союзного государства Россией и Белоруссией возникли осложнения отношений по вопросу цены на российский газ.

После повышения цены на газ Минск продолжал платить по старому тарифу, и образовалась задолженность. Москва в III квартале 2016 г. снизила экспорт нефти в Белоруссию.