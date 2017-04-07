Южно-Сахалинск, 7 апреля, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Жители островного региона 8 апреля пойдут сразу на 2 митинга — против терроризма и против коррупции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pexels Паутина

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«Я ничего не имею против антитеррористического митинга. Это очень правильно уже хотя бы потому, что необходимо показать, что нас, всю нашу страну, не запугать. Мы пойдем в 11 часов утра на этот митинг, все вместе. А в 13 часов состоится второй митинг — против коррупции, против отмены прямых муниципальных выборов и за повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Терроризм — страшное зло. Тем не менее, я глубоко убеждена, что коррупция намного страшнее. И убивает она много больше. Пример — страшная катастрофа траулера «Дальний Восток». Государственный инспектор, обязанный по долгу службы бдительно следить за состоянием судов, которые он проверяет перед рейсами, прекрасно видя, что траулер в аварийном состоянии, за взятку в 500 долларов отправил его в рейс, в сложнейшее плавание в суровых условиях северных широт. Погибли 69 моряков. Преступников сейчас судят. Но людей — отцов, сыновей, мужей — уже никто не вернет. Как видим, в данном конкретном случае, на руках коррупционера крови людской больше, чем на руках террориста», — заявила депутат Сахалинской Областной думы от КПРФ Галина Подойникова.

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«Сегодня в Южно-Сахалинске проходит процесс по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Островитяне ужасаются тому количеству высокопоставленных людей, которые каются во взятках. Речь о десятках, сотнях миллионов. Сахалинцы продолжают ходить и ездить по убитым дорогам, испытывать ужасающие трудности с медицинским обслуживанием. Только 40% островитян доступна стоматологическая помощь! 21 век на дворе! Никакой террорист не уничтожает столько человеческих жизней, как недоступная медицина. В богатейшем регионе сокращается численность населения. Нас, сахалинцев, осталось меньше 500 тысяч. И при этом людей лишают прямых выборов мэров, чтобы окончательно лишить возможности самим быть хозяевами на своей земле. Вот поэтому мы убеждены: терроризм страшное зло, но коррупция страшнее. Поэтому мы придем на митинг против коррупции и потребуем у властей ответов на свои вопросы», — добавила Галина Подойникова.

На митинг, заявленный на 13 часов 8 апреля, по данным организаторов, придет не менее 700 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, многомиллиардные коррупционные скандалы, депутаты-взяточники и сокращение социальных программ вызывают возмущение у жителей Сахалинской области. Аресты и уголовные дела старой «хорошавинской» команды на фоне новых коррупционных скандалов лишают островитян надежды на то, что коррупции в регионе будет положен конец. Глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил, что Сахалин годами удерживает первенство по нарушениям прав моряков. Одновременно с отменой индексации регионального материнского капитала островные власти вложили огромные деньги в аттракцион «Труба аэродинамическая», что также вызвало возмущение сахалинской общественности.

Напомним, 3 апреля, произошёл теракт в метро Санкт-Петербурга, погибли 13 человек и сам террорист, пострадали свыше 50 человек.

Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песковзаявил журналистам, что Кремль не инициировал антитеррористические митинги, хотя ранее «Коммерсантъ» сообщил, что именно Администрация президента дала субъектам поручение провести подобные мероприятия у себя на территориях. Имелись данные о проведении митингов борьбы с терроризмом 8 апреля, такой состоится, к примеру, в Петропавловске-Камчатском. В Приморье митинг состоялся в четверг, 6 апреля.